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Царьград

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Госдума предложила сократить расходы россиян на ЖКУ

Госдума предложила сократить расходы россиян на ЖКУ

На собрании собственников голосование осуществляется пропорционально площади помещений, а субсидии на ЖКУ предоставляют не только малоимущим, но и многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам.

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