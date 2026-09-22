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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Дюрен получит почти те же 200 млн долларов, что предлагает «Детройт», если примет «квалифай», а затем уйдет на «максималку» в другую команду

Как вчера сообщил Шэмс Чарания, « Детройт » предложил своему ограниченно свободному агенту Джейлену Дюрену контракт на 5 лет и 200 миллионов долларов.

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