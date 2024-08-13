Несмотря на то, что ситуация очень непростая, мне сегодня вечером стало немного легче.
Лучше горькая, но правда...
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Александр
Что за поток говна полился в сети,как только стали вышибать укров из Курской области?
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8 час.
Nikolay Zakharov
С кем мы воюем уже 2,5 года Сивков должен знать,уже перемололи давно укропские идеологизированные бандеровские части,поэтому мы уже сейчас воюем с НАТО, и если будем сильно и трусливо медлить,они наростят свои силы и с удвоенной энергией начнут двигаться на Москву,это же и дураку понятно,либо мы Киев капитулируем,либо нас Запад капитулирует, там уже либероидное правительство сформировали, и будет у нас вторая Украина,хотя и сейчас крупные производства на половину принадлежат Ино компаниям.
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5 час.
Аршак Меликджанян
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5 час.
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