Медвежий угол
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Медвежий угол

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Лучше горькая, но правда...

Лучше горькая, но правда...

Несмотря   на  то,   что   ситуация     очень  непростая,  мне    сегодня  вечером   стало  немного   легче.

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Комментарии
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Александр
Что за поток говна полился в сети,как только стали вышибать укров из Курской области?
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8 час.
Nikolay Zakharov
С кем мы воюем уже 2,5 года Сивков должен знать,уже перемололи давно укропские идеологизированные бандеровские части,поэтому мы уже сейчас воюем с НАТО, и если будем сильно и трусливо медлить,они наростят свои силы и с удвоенной энергией начнут двигаться на Москву,это же и дураку понятно,либо мы Киев капитулируем,либо нас Запад капитулирует, там уже либероидное правительство сформировали, и будет у нас вторая Украина,хотя и сейчас крупные производства на половину принадлежат Ино компаниям.
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5 час.
Аршак Меликджанян
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5 час.

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