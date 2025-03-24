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Царьград

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Попросили повторить. Русские ракетчики нанесли удар по заводу "Мотор Сич" в Запорожье. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Попросили повторить. Русские ракетчики нанесли удар по заводу "Мотор Сич" в Запорожье. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Это уже не первые удары по оборонному предприятию, но он до сих пор продолжает функционировать, возрождаясь из пепла.

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