இ Геометрический музей мамм இ

Силуэты посетителей в маскахМосковский дом фотографии இ Мультимедиа Арт Музей Первый музей в России, специализирующимся на фотографии - основан в 1996 году директором МДФ – Ольгой Свибловой В Мультимедиа Арт Музей Дом фотографии был преобразован в 2001 году в связи с расширением сфер активности Является одним из самых посещаемых музеев Москвы (около 30-35 тысяч человек в месяц) Геометрический интерьер музеяஇ Уникальная архитектурная локация இ Современное выставочное пространство, в котором можно сделать фотографии со своей уникальной атмосферой Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке и МАММ бесконечно сравнивают между собой: семь этажей, просторные выставочные залы, конструктивистская лестница, связывающая их воедино, остеклённый лифт, идеальное освещение, минималистичная динамичная архитектура Обычно фотосъемка разрешена в любой точке музея (в редких случаях висят предупреждающие обозначения).