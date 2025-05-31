Макрона обвинили в участии в крестовом походе против Израиля

Вмешательство президента Франции Эммануэля Макрона во внутренние дела Израиля показало его участие в крестовом походе против еврейского государства, заявили в министерстве иностранных дел Израиля, 30 мая пишет французская газета Sud Ouest.
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