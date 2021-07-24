«Слуга народа» назвал способ спасения украинской ГТС

После запуска трубопровода «Северный поток-2» газотранспортную систему Украины можно будет использовать в качестве европейского хаба, поведал в эфире одного из местных телеканалов депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.
После запуска трубопровода «Северный поток-2» газотранспортную систему Украины можно будет использовать в качестве европейского хаба, поведал в эфире одного из местных телеканалов депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.
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