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«Слуга народа» назвал способ спасения украинской ГТС

«Слуга народа» назвал способ спасения украинской ГТС

После запуска трубопровода «Северный поток-2» газотранспортную систему Украины можно будет использовать в качестве европейского хаба, поведал в эфире одного из местных телеканалов депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.

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