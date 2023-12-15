Мишель заявил, что ЕС утвердит программу помощи Украине в €50 млрд в январе

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз утвердит программу помощи Украине в €50 млрд в январе 2024 года после того, как голосование было заблокировано премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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