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Мишель заявил, что ЕС утвердит программу помощи Украине в €50 млрд в январе

Мишель заявил, что ЕС утвердит программу помощи Украине в €50 млрд в январе

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз утвердит программу помощи Украине в €50 млрд в январе 2024 года после того, как голосование было заблокировано премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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