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Военное обозрение

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Почему Россия не пошла по пути Китая

Почему Россия не пошла по пути Китая

Когда-то СССР был второй экономикой мира, а Китай – нищей отсталой крестьянской страной. Теперь Китай по ППС стал номером 1 в мире, Индия – номером 3, а Россия – только номером 5 и при нынешних темпах экономического развития совершить рывок вряд ли сможет.

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