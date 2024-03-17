Почему Россия не пошла по пути Китая

Когда-то СССР был второй экономикой мира, а Китай – нищей отсталой крестьянской страной. Теперь Китай по ППС стал номером 1 в мире, Индия – номером 3, а Россия – только номером 5 и при нынешних темпах экономического развития совершить рывок вряд ли сможет.