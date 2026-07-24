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Царьград

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Китай ввёл экспортные ограничения для 14 компаний ЕС

Китай ввёл экспортные ограничения для 14 компаний ЕС

Китай отреагировал на санкции ЕС против 14 китайских и гонконгских компаний, введённые 23 июля, введя аналогичные ограничения для 14 европейских предприятий.

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