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Вулкан Тааль извергся на Филиппинах

Вулкан Тааль извергся на Филиппинах

Первый уровень опасности объявлен на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, выбросившего пепел на четыре километра, 8 октября сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS).

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