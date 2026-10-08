Вулкан Тааль извергся на Филиппинах

Первый уровень опасности объявлен на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, выбросившего пепел на четыре километра, 8 октября сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS).
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