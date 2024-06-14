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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адвокат Симон опроверг новость о том, что спортсменке вынесли приговор: «Эта информация полностью ложная»

Ранее итальянское издание La Stampa сообщило, что шестикратную чемпионку мира по биатлону приговорили к выплате штрафа за оплату покупок чужой кредитной картой.

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