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Депутат не может проголосовать как хочет в горсовете по загадочным причинам

Депутат не может проголосовать как хочет в горсовете по загадочным причинам

На сессии в горсовете Новосибирска депутату не дали переголосовать. Он заявил, что неправильно нажал кнопку.

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Комментарии
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ВЛ
Валентина Лтвяк
Ну и с какой целью уничтожается муниципальная аптечная сеть? Кому служат народные избранники, явно лоббирующие интересы дельцов от медицины? Нужны ли народу эти зажравшиеся разбогатевшие на отстаивании интересов тех кто может оплатить их  УСЛУГИ. Эта   депутатская  прослойка между народом и властью не нужна и вредна государству. У власти  есть все чтобы без депутатов работать во благо народа.  Депутаты, это атавизм со времен всеобщей безграмотности населения, не нужен и вреден в настоящее время.
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