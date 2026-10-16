15-16 октября в Тверском государственном техническом университете проходит Всероссийская научно-техническая конференция «Золотовские чтения-2026», посвященная памяти выдающегося российского (советского) математика, академика АН СССР Е.
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