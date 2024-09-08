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Банда медведей пыталась вломиться на территорию санатория на Камчатке

Банда медведей пыталась вломиться на территорию санатория на Камчатке

Медведей привлекли термальные источники.На Камчатке группа бурых медведей попыталась в ночное время пробраться на территорию санатория в районе Паратунки, где имеются термальные источники.

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