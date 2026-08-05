Украина военно-разведывательными методами вмешивается в политические процессы на Ближнем Востоке. ВСУ нанесли удар по иранскому сухогрузу в Каспийском море, который шел из Астрахани в иранский порт Бендер-Энзели.
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