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Зачем Зеленский пытается влезть в ближневосточные игры

Зачем Зеленский пытается влезть в ближневосточные игры

Украина военно-разведывательными методами вмешивается в политические процессы на Ближнем Востоке. ВСУ нанесли удар по иранскому сухогрузу в Каспийском море, который шел из Астрахани в иранский порт Бендер-Энзели.

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