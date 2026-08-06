НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Малый и средний бизнес Польши стремительно банкротится – Владимир Карасев

Малый и средний бизнес Польши стремительно банкротится – Владимир Карасев

Все больше поляков отказываются от собственного бизнеса Источник фото: zhit-v-polshe.com В первом полугодии 2026 года с рынка исчезло более 108 тысяч индивидуальных предпринимателей и малых частных предприятий и фирм, а еще 191 тысяча находится на стадии банкротства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии