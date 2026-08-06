Малый и средний бизнес Польши стремительно банкротится – Владимир Карасев

Все больше поляков отказываются от собственного бизнеса Источник фото: zhit-v-polshe.com В первом полугодии 2026 года с рынка исчезло более 108 тысяч индивидуальных предпринимателей и малых частных предприятий и фирм, а еще 191 тысяча находится на стадии банкротства.
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