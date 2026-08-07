Польша использует конфликт на Украине, чтобы укрепить свои позиции. Так член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал призыв президента Польши Кроля Навроцкого «бить москаля».
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