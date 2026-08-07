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В России объяснили призыв президента Польши «бить москаля»

В России объяснили призыв президента Польши «бить москаля»

Польша использует конфликт на Украине, чтобы укрепить свои позиции. Так член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал призыв президента Польши Кроля Навроцкого «бить москаля».

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