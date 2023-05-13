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«Бахмутская мясорубка»: промежуточные итоги и прогнозы

«Бахмутская мясорубка»: промежуточные итоги и прогнозы

Бахмутская и Верденская мясорубки – прямая аналогия? Насколько оправданным был штурм Бахмута (Артемовска), не имеющего стратегического значения? С чем связаны проблемы со снарядами у ЧВК «Вагнер» и почему Пригожин публично может говорить то, что другие не могут?Бывший начальник генерального штаба Германской империи Эрих фон Фалькенгайн уже после завершения Первой ми.

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