МЧС проверит генерала, пожелавшего онкологии семье подчинённого

Ведомство примет решение, какое он понесёт наказание.Министерство чрезвычайной ситуации начало проверку в отношении руководителя ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин, который позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес подавшего на него жалобу сотрудника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии