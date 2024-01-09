МЧС проверит генерала, пожелавшего онкологии семье подчинённого

Ведомство примет решение, какое он понесёт наказание.Министерство чрезвычайной ситуации начало проверку в отношении руководителя ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин, который позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес подавшего на него жалобу сотрудника.