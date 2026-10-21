Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в соцсетях обратился с посланием к вингеру «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии, получившему серьезную травму в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:2) 20 октября.
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