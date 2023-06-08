БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Оборона неба над Москвой в годы Великой Отечественной войны

Оборона неба над Москвой в годы Великой Отечественной войны

Когда началось формирование, а затем и укрепление системы противовоздушной обороны столицы СССР в годы Великой Отечественной войны, в Подмосковье на базе уже существовавших разрозненных эскадрилий была создана 57-я истребительная авиабригада.

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