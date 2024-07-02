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  • Evgeni Velesik
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В Петербурге самокатчики за два месяца нарушили правила более 13 тысяч раз

В Петербурге самокатчики за два месяца нарушили правила более 13 тысяч раз

Самым частным нарушением оказалось неспешивание на переходе. В Петербурге пользователи арендных электросамокатов с 1 мая более 13,5 тысяч раз нарушили правила дорожного движения и правила пользования СИМ в зоне платной парковки.

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