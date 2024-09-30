При заказе СПА-комплекса под ключ - купель в подарок!

Супервыгодное предложение: возведение СПА-комплекса. Новинка этого года модульная ванна POLARSPA – выбор для тех, кто любит наслаждаться комфортом на своей территории Комплексный бассейн «CORSO» со всем оборудованием: Чаша для бассейна ЭКОЛАЙН Цветовая серияСТАНДАРТ Нижнее усиление (сотовое) Теплоизоляция чаши ППУ Техническое помещение (яма) Вставка из нержавеющей стали AISI 304 Система фильтрации система отопления Станция дозирования химикатов Система дезинфекции Монтаж оборудования Модульные террасы – отличное решение для вашего спа-центра.