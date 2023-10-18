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ШВЕЦИИ НЕ МЕСТО В НАТО: В ТУРЦИИ ЗАЯВИЛИ ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРОСЬБ СТОКГОЛЬМА

ШВЕЦИИ НЕ МЕСТО В НАТО: В ТУРЦИИ ЗАЯВИЛИ ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРОСЬБ СТОКГОЛЬМА

Стамбулу стоит отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, считает часть турецких политиков. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек уверен, что Турция должна отклонить ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

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Комментарии
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Лев Добрый
А как на счёт Финляндии, для чего султан допустил их в Нату, чтобы России досадить? 👀😱👈
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16 час.

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