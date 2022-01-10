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15 главных событий на праздниках: Ротенберг – мемный тренер, красивые победы в биатлоне и лыжах, КХЛ вот-вот остановят

15 главных событий на праздниках: Ротенберг – мемный тренер, красивые победы в биатлоне и лыжах, КХЛ вот-вот остановят

Чтобы вы точно ничего не упустили. Если на новогодних выходных вы следили за спортом не так внимательно, как привыкли в обычное время, приглашаем! Мы собрали все самое главное, что случилось в первых числах января.

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