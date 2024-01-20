Назван возможный способ законно списать долги без банкротства

Многие россияне успешно списывают свои долги с помощью процедуры банкротства, однако это может подходить не всем, рассказал юрист по решению проблем с кредитной историей, руководитель компании «ТрастФинанс» Фаиль Габбасов в беседе с «Газетой.
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