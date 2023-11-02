Страховой Дом ВСК – генеральный партнер FINOPOLIS 2023

Страховой Дом ВСК выступит генеральным партнером финансового форума страны — FINOPOLIS 2023. В рамках события компания продемонстрирует преимущества экосистемы сервисно-страховых решений, поделится практикой применения искусственного интеллекта в бизнес-процессах и другими результатами цифровой трансформации бизнеса.
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