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Нью-Йорк Никс — Оклахома Сити Тандер, 13.11.2022 регулярный чемпионат НБА, прогноз на баскетбольный матч

Предстоящая встреча команд пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, ее начало в 20:00 по московскому времени.

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