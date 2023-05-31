Журнал «Профиль»

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Житель Шебекино потерял руку при новом обстреле города

Житель Шебекино потерял руку при новом обстреле города

Город Шебекино в Белгородской области вновь попал под обстрел. Он шел около часа. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков, публикация в официальном Telegram-канале чиновника.

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