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Медиакратия

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Фолкленды снова становятся аргентинской разменной монетой

Фолкленды снова становятся аргентинской разменной монетой

Аргентина вновь обостряет спор с Великобританией из-за Фолклендских островов. Президент Хавьер Милей увидел в заявлениях Дональда Трампа о возможном пересмотре […] The post Фолкленды снова становятся аргентинской разменной монетой appeared first on Медиакратия.

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