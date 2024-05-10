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Рим (ATP). 2-й круг. Бублик играет с Боржешем, Котов встретится с Шелтоном, Хачанов – с Шевченко, Джокович – с Муте

Новак Джокович встретится с Корентеном Муте. Полная сетка здесь. Internazionali BNL d’Italia Рим, Италия 8 – 19 мая 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Второй круг Александр Шевченко (Казахстан)  Карен Хачанов (Россия) Дата проведения 10 мая, 16.

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