Рим (ATP). 2-й круг. Бублик играет с Боржешем, Котов встретится с Шелтоном, Хачанов – с Шевченко, Джокович – с Муте

Новак Джокович встретится с Корентеном Муте. Полная сетка здесь. Internazionali BNL d’Italia Рим, Италия 8 – 19 мая 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Второй круг Александр Шевченко (Казахстан) Карен Хачанов (Россия) Дата проведения 10 мая, 16.
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