20 твитов, которые читаешь и думаешь: «Добро пожаловать в жизнь»

Практически каждый день мы занимаемся одной и той же рутиной и сталкиваемся с бытовыми проблемами. Например, вытаскиваем одежду из закрученного пододеяльника в стиральной машине или постоянно верим обещаниям ребенка убрать свою комнату.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии