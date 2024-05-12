ВСУ окончательно рухнут в случае отказа от сдачи Харьковской олбласти

Украина лишится большей части своей армии, если решит защищать Харьковскую область от наступления российских военных, об этом сообщил The New York Times со ссылкой на австралийского генерала в отставке Мика Райана.
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