РБК: Врачи назвали проблемой отсутствие единой системы с картами пациентов

Издание РБК, ссылаясь на мониторинг экспертов и врачей, сообщило, что уровень медицинского обслуживания в России вырос, однако цифровая система, обеспечивающая доступ к данным пациентов, еще не сформирована, и это вызывает проблемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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