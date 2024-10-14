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РБК: Врачи назвали проблемой отсутствие единой системы с картами пациентов

РБК: Врачи назвали проблемой отсутствие единой системы с картами пациентов

Издание РБК, ссылаясь на мониторинг экспертов и врачей, сообщило, что уровень медицинского обслуживания в России вырос, однако цифровая система, обеспечивающая доступ к данным пациентов, еще не сформирована, и это вызывает проблемы.

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