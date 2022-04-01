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TG-канал «RT на русском» выложил видео, где предположительно запечатлен удар вертолетов Украины по нефтебазе в Белгороде

TG-канал «RT на русском» выложил видео, где предположительно запечатлен удар вертолетов Украины по нефтебазе в Белгороде

Опубликовано видео, на котором предположительно запечатлен удар украинских вертолетов по нефтебазе, расположенной на территории города Белгорода.

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