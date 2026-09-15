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Лавров: некоторые страны Европы предлагают установить непубличные каналы общения

Лавров: некоторые страны Европы предлагают установить непубличные каналы общения

Некоторые европейские страны периодически предлагают РФ установить непубличные каналы общения, Москва от таких контактов никогда не отказывалась.

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