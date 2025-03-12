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Закон, порядок, государство

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Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Центр» уничтожили живую силу противника на Красноармейском направлении СВО

Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Центр» уничтожили живую силу противника на Красноармейском направлении СВО

Расчеты БпЛА алтайского соединения группировки войск «Центр» ежедневно поддерживают действия наших штурмовых подразделений и заблаговременно уничтожают живую силу ВСУ, срывая ротации и попытки контратак.

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