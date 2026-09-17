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Круто ты попал на ТВ: музыкальная «Фабрика звёзд» снова ищет героев

Круто ты попал на ТВ: музыкальная «Фабрика звёзд» снова ищет героев

Легендарное реалити возвращается в эфир Первого канала. Сейчас продюсеры шоу проводят кастинг, принять участие в котором могут молодые таланты.

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