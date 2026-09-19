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Царьград

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Филипе Луис похвалил Александра Головина за вклад в победу "Монако"

Филипе Луис похвалил Александра Головина за вклад в победу "Монако"

Главный тренер "Монако" Филипе Луис отметил исключительную работу русского полузащитника Александра Головина в матче пятого тура чемпионата Франции против "Ланса", завершившегося победой 2:1.

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