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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о 7-м месте ЦСКА на старте сезона: «Я ждал большего. Там такие же причины, как у «Северстали», думаю. Состав соответствует задачам команды»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев критически оценил результаты ЦСКА на старте сезона Fonbet КХЛ.

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