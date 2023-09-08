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Тюль станет белее снега: всего 2 таблетки прямо в стиралку и белоснежность обеспечена

Тюль станет белее снега: всего 2 таблетки прямо в стиралку и белоснежность обеспечена

Тюль — это тонкое и красивое дополнение к интерьеру, которое, однако, требует особого ухода. Со временем он может потерять свой первоначальный белоснежный оттенок и приобрести желтоватый или сероватый налет из-за загрязнения или неправильного ухода.

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