Метод «Паутины»

13 июля 2026 года ФСБ заявила о срыве двух беспилотных атак на военные аэродромы Украинка и Шагол: 24 ударных дрона, по версии ведомства, забросили по воздуху в Брянскую область и провезли через полстраны к гаражам у самих целей — и всё это увязали с прошлогодней операцией «Паутина».