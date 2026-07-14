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Военное обозрение

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Метод «Паутины»

Метод «Паутины»

13 июля 2026 года ФСБ заявила о срыве двух беспилотных атак на военные аэродромы Украинка и Шагол: 24 ударных дрона, по версии ведомства, забросили по воздуху в Брянскую область и провезли через полстраны к гаражам у самих целей — и всё это увязали с прошлогодней операцией «Паутина».

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