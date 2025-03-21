Власти Екатеринбурга приняли судьбоносное решение: застройка в Березовой роще запрещена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта, ФедералПресс. Комиссия мэрии по подготовке проектов правил землепользования и застройки приняла решение о переводе территории рощи в Академическом районе в категорию ТОП-1, предназначенную для парков и скверов.
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