Пожарные провели занятие по безопасности для детей в Одинцовском городском округе

В пятницу, 17 июля, сотрудники 318-й пожарно-спасательной части вместе с представителями надзорной деятельности Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона организовали мероприятие по безопасности для детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии