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Пожарные провели занятие по безопасности для детей в Одинцовском городском округе

Пожарные провели занятие по безопасности для детей в Одинцовском городском округе

В пятницу, 17 июля, сотрудники 318-й пожарно-спасательной части вместе с представителями надзорной деятельности Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона организовали мероприятие по безопасности для детей.

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