Снигирь показала лицо 8-летнего сына от Цыганова — копия родителей

Актриса опубликовала редкий кадр в Сети. Юлия Снигирь и Евгений Цыганов Anatoly Lomokhov/Global Look PressЮлия Снигирь ведёт закрытую личную жизнь и крайне редко делится с публикой подробностями семейной жизни с Евгением Цыгановым.