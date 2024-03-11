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Снигирь показала лицо 8-летнего сына от Цыганова — копия родителей

Снигирь показала лицо 8-летнего сына от Цыганова — копия родителей

Актриса опубликовала редкий кадр в Сети. Юлия Снигирь и Евгений Цыганов Anatoly Lomokhov/Global Look PressЮлия Снигирь ведёт закрытую личную жизнь и крайне редко делится с публикой подробностями семейной жизни с Евгением Цыгановым.

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