Почти 150 детей приняли участие в благотворительной акции "День Добра" в тульском "Мисти Парке"

14 марта, накануне трехдневных выборов Президента РФ, на территории крупнейшего парка развлечений и семейного отдыха Тулы "Мисти Парк" прошла благотворительная акция "День Добра", в которой приняли участие подопечные более чем 10 фондов и организаций социальной защиты области.
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