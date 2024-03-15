Почти 150 детей приняли участие в благотворительной акции "День Добра" в тульском "Мисти Парке"

14 марта, накануне трехдневных выборов Президента РФ, на территории крупнейшего парка развлечений и семейного отдыха Тулы "Мисти Парк" прошла благотворительная акция "День Добра", в которой приняли участие подопечные более чем 10 фондов и организаций социальной защиты области.