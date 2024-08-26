Полиция Лондона задержала 90 человек в первый день карнавала в Ноттинг-Хилл Полиция Лондона задержала 90 человек в первый день карибского карнавала в Ноттинг-Хилл, об этом говорится в ее заявлении в соцсети X.
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