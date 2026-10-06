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Царьград

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На Белоярской АЭС стартовали крупнейшие учения с участием 1000 человек

На Белоярской АЭС стартовали крупнейшие учения с участием 1000 человек

На площадке Белоярской АЭС в Заречном Свердловской области стартовали двухдневные противоаварийные учения КПУ-2026 с участием более тысячи человек.

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