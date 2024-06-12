Александр Цыбульский поздравил жителей Архангельской области с Днем России

Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с главным государственным праздником нашей страны – Днем России!Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с главным государственным праздником нашей страны – Днем России!С каждым годом Российская Федерация становится сильнее, и эту силу придают ей люди — учителя, врачи, ученые, промышленники, авиаторы, моряки, представители самых разных профессий, школьники, студенты — все, кто по-настоящему любит свою страну и готов быть с Родиной всегда.